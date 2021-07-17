İSKİ şantiyesinde kaza: 3 işçi ağır yaralı

Olay, bugün saat 10.30 sularında Arnavutköy Terkos İSKİ Osmangazi Şantiyesinde meydana geldi.

İddiaya göre şantiye alanına kurulan iskeleler devrildi.

Devrilen iskelelerin altında kalan 2’si kardeş 3 işçi ağır şekilde yaralandı.

Yaralı Sami Göktepe, Fırat Göktepe ve Yavuz Şahin itfaiyenin çalışmaları sonucunda kurtarılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.