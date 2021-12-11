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Haberler Gündem İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi olacak! İSKİ arıza

İstanbul'da 5 İlçede su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İSKİ su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte İSKİ planlı su kesintisi duyuruları 11 Aralık 2021

11.12.2021 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi olacak! İSKİ arıza

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 11 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

11 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2021 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2021 14:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2021 14:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2021 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 11.12.2021 13:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2021 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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