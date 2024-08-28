İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Su kesintisi yaşan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 28 Ağustos Çarşamba 2024 İSKİ planlı su kesintileri...