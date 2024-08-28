İSKİ su kesintisi sorgulama 28 Ağustos: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakas'ında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte 28 Ağustos 2024 İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ve sorgulama ekranı...
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Su kesintisi yaşan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 28 Ağustos Çarşamba 2024 İSKİ planlı su kesintileri...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
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