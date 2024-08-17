İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları sonucunda İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. İşte 18 Ağustos 2024 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...