İSKİ su kesintisi duyurusu: 27 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ arıza su kesintisileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 27 Eylül 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

27 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Alemdar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 27.09.2022 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 27.09.2022 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 27.09.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.