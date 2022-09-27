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Haberler Gündem İSKİ su kesintisi duyurusu: 27 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den açıklama: 27 Eylül İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre; İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 6 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 27 Eylül 2022 İstanbul'da arıza bakım sebebiyle su kesintisi meydana gelecek yerler...

27.09.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ su kesintisi duyurusu: 27 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ arıza su kesintisileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 27 Eylül 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

27 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Aşıkveysel Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Alemdar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 27.09.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 27.09.2022 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 27.09.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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