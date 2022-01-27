İSKİ su kesintisi duyuruları 27 Ocak - İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 27 Ocak Perşembe günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 27 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Ocak Perşembe 2022 İSKİ su kesintisi

27 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.01.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.01.2022 11:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 27 OCAK