İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede gün içerisinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 TEMMUZ

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mimaroba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.07.2020 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 08.07.2020 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Fetihtepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.07.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 07.07.2020 19:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.