İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede gün içerisinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 6 TEMMUZ

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2020 08:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.07.2020 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.