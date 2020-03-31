Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece'de toplam 4 mahalleyi etkileyen su kesintisine gitti. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 31 MART