İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede gün içerisinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2020 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2020 08:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2020 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2020 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Harmantepe Mah,Sultan Selim Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 17.06.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 17.06.2020 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah,Güzelyalı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2020 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Cumhuriyet Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.06.2020 11:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.