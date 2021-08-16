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İSKİ su kesintisi 16 Ağustos 2021: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?

İstanbul planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 16 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 16 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları

16.08.2021 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ su kesintisi 16 Ağustos 2021: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 16 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

16 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.08.2021 19:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 16 AĞUSTOS

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