İSKİ son dakika ve planlı su kesintisi duyuruları! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da yağmur başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 3 Şubat Perşembe günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 3 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 3 Şubat Perşembe 2022 İSKİ su kesintisi

3 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.02.2022 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.02.2022 13:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Yenibosna Merkez Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Tomtom Mah,Asmalı Mescit Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.02.2022 12:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Nine Hatun Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.02.2022 11:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 03.02.2022 05:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Çırpıcı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.02.2022 12:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 3 ŞUBAT