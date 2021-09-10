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İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbulluların gündeminde İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintileri var. İSKİ, İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında arıza, bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan planlı su kesintilerini açıkladı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Eylül İstanbul su kesintisi duyuruları

10.09.2021 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 10 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

10 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Emekyemez Mah,Hacı Mimi Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 10 EYLÜL

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