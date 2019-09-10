İSKİ çalışma saatleri 2019

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),1981 yılında kurulmuş ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bağımsız bütçeli bir kuruluştur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi, İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur.

İSKİ’nin başlıca görevleri; içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir.

İSKİ MESAİ SAATLERİ 2019

İSKİ, hafta içi her gün mesaiye 08.30'da başlar ve 12.00'a kadar devam eder. 12.00-13.00 arası bir saatlik öğle molasının ardından 13.00'da başlayan mesai, akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar devam eder.

İSKİ vezneleri ise hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında çalışmaktadır. İSKİ şubeleri, pazar günü hizmet vermemektedir.

İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde kapalıdır. Sözkonusu tatil günlerinde ise İSKİ'ye bağlı nöbetçi ekipler, olası arızları gidermek için hizmet vermeye devam eder.

İSKİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 Eyüpsultan/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

İSKİ'ye 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00 telefon numaraları veya 0212 321 77 19 / 0212 301 60 00 faks numaralarıyla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.