İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama: 6 Eylül İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da ikamet edip su kesintisi yaşayanlar, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını arıyor. İşte 6 Eylül 2025 Cumartesi İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı...
- 1
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda belli oldu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 6 Eylül 2025 İSKİ su kesintisi duyuruları...
- 2
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.