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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: 31 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama: 31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da ikamet edip su kesintisi yaşayanlar, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını arıyor. İşte 31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 01:42 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:42
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        • 1

          İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. 31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 31 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi duyuruları...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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