İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 21 Ağustos 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...