İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Ağustos 2025 Pazar günü İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini öğrenmek isteyenler için internet üzerinden kolay sorgulama imkânı sunuyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman tekrar gelecek? İşte merak edilen detaylar…