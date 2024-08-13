İSKİ su kesintisi sorgulama: 13 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da ikamet edip su kesintisi yaşanlar, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını, İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 13 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı...
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İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. 13 Ağustos Salı su kesintisi yaşayan kent sakinleri, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 13 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi duyuruları...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
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