İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri

07 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

İSKİ İstanbul su kesintisi 7 Kasım: Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sultangazi ilçeleri etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul su kesintileri...

07.11.2019 - 10:03 | Güncelleme: Gündem
İstanbul su kesintisi

İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sultangazi ilçelerinde 7 Kasım Perşembe günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 KASIM 2019

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İçerenköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-07 09:30:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Bağlar Mah,15 Temmuz Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-07 09:34:22.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-07 09:25:21.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Aydınevler Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-07 09:20:24.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-07 09:27:53.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü çiftten şaşırtan görüntü
Ünlü çiftten şaşırtan görüntü
162 TL'lik iddianın sonu ölüm oldu!
162 TL'lik iddianın sonu ölüm oldu!
Attığı imzayla dünyası başına yıkıldı!
Attığı imzayla dünyası başına yıkıldı!
ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş
ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş
İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri
İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri
İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler
İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler
23 Ekim İstanbul su kesintisi olacak ilçeler
23 Ekim İstanbul su kesintisi olacak ilçeler
Günlük burç yorumları!
Günlük burç yorumları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X