İSKİ 6 Kasım İstanbul su kesintileri

İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sultangazi ilçelerinde 7 Kasım Perşembe günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul su kesintileri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 KASIM 2019

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:30:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah,15 Temmuz Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:34:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:25:21.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-07 09:20:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.