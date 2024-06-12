İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ile barajlarının doluluk oranları İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Haziran Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller...