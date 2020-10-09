İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, B.Çekmece, Bahçelievler, Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 9 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ - 9 EKİM 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 11:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ahmediye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Akat Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 13:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Madenler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.10.2020 12:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.