İSKİ İstanbul su kesintileri: 8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelen su kesintileri günlük olarak İSKİ tarafından paylaşılıyor. İşte 8 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri ve barajlarının doluluk oranları İSKİ tarafından günlük olarak duyuruluyor. 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, "8 Haziran İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.