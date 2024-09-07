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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 8 Eylül 2024 Pazar: Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Yapılan açıklama sonucunda İstanbul genelinde hangi ilçe mahallelerde, hangi saat aralığında su kesintisi yaşanacağı netlik kazanmış oldu. İşte 8 Eylül 2024 İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 23:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 23:49
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          İSKİ kendi sitesi üzerinden İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini sorgulama imkanı sunuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile İstanbul genelinde meydana gelecek su kesintileri belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri, sular ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül 2024 Pazar İSKİ planlı su kesintileri...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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