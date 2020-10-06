Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 6 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 EKİM 2020

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.10.2020 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.