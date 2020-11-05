İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca ilçelerinde 5 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Deliklikaya Mah,Hadımköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Yenilemesi
|Açıklama
|:
|Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 23:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Tahtakale Mah,Firuzköy Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Yenilemesi
|Açıklama
|:
|Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 23:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,19 Mayıs Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enereji Kesintisinden Dolayı Tesis Devre Dışı Kalmıştır
|Başlama Tarihi
|:
|05.11.2020 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terazidere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.11.2020 02:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Yenilemesi
|Açıklama
|:
|Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 23:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhangazi Mah,Zafer Mah,Pınar Mah,Çınar Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah,Talatpaşa Mah,Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Sultaniye Mah,Süleymaniye Mah,Koza Mah,Aşık Veysel Mah,Balıkyolu Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Örnek Mah,Bağlarçeşme Mah,Üçevler Mah,Esenkent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Yenilemesi
|Açıklama
|:
|Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 23:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnek Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Battalgazi Mah,Akçaburgaz Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Gökevler Mah,Osmangazi Mah,Süleymaniye Mah,Hürriyet Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Kaynaklı Enereji Kesintisinden Dolayı Tesis Devre Dışı Kalmıştır
|Başlama Tarihi
|:
|05.11.2020 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Yenilemesi
|Açıklama
|:
|Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir.
|Başlama Tarihi
|:
|04.11.2020 23:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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