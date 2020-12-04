İstanbul'da su kesintileri

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Beykoz, Kartal, Sultangazi ilçelerinde 4 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 ARALIK 2020