Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Eylül Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz ve Tuzla ilçelerinde 3 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 EYLÜL 2020



İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 03.09.2020 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.09.2020 09:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.09.2020 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.09.2020 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Tepeoren İtosb,Akfırat Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 10:00'A Kadar Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 03.09.2020 04:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.