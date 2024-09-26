İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintisi duyurularını kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sürüyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 26 Eylül Perşembe 2024 İSKİ planlı su kesintileri...