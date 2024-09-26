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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 26 Eylül 2024 Perşembe: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Eylül 2024 Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 01:46 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:46
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          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintisi duyurularını kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sürüyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 26 Eylül Perşembe 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

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          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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