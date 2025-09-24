İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Böylelikle İstanbul genelinde hangi ilçe mahallelerde, hangi saat aralığında su kesintisi yaşanacak belli oldu. İşte 24 Eylül 2025 Çarşamba İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...
- 1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile İstanbul genelinde meydana gelecek su kesintileri belli oldu. İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini sorgulama imkanı sunuyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 24 Eylül 2025 Çarşamba İSKİ planlı su kesintileri...
- 2
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.