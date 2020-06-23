İSKİ 22 Haziran İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 22 Haziran Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Başakşehir ve Üsküdar ilçelerinde 22 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 22 HAZİRAN 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.06.2020 15:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2020 07:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2020 08:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2020 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.