Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece ve Esenyurt ilçesinde bugün belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 EKİM

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.10.2021 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.10.2021 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.