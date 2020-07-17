Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Temmuz Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beyoğlu ve Üsküdar ilçeerinde 17 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 TEMMUZ 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.07.2020 04:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.07.2020 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.07.2020 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.07.2020 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.