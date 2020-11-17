İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Çatalca, Üsküdar ilçelerinde 17 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 KASIM 2020

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 17.11.2020 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.11.2020 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Eyüp Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.11.2020 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Gökçeali Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 17.11.2020 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 17.11.2020 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.11.2020 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.