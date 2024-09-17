İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi il genelinde hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını günlük olarak açıklıyor. İSKİ kendi sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama imkanı sunuyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Eylül 2024 İSKİ planlı su kesintileri...