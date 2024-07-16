İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 16 Temmuz 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...