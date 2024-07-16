Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Temmuz 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Belirli arıza ve yenileme çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Peki, "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 01:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 16 Temmuz 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        Elektrikler ne zaman gelecek?
        Elektrikler ne zaman gelecek?
        MasterChef'te dördüncü önlük sahibini buldu
        MasterChef'te dördüncü önlük sahibini buldu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        Habertürk Anasayfa