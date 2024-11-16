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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 16 Kasım Cumartesi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Kasım Cumartesi 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 01:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 01:01
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        İstanbul su kesintisi programı
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        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Kasım Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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