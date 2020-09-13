Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Eylül Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan, G.O.Paşa ve Sultangazi ilçelerinde 13 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 EYLÜL 2020



İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Tesis İçi Enerji Arızası Sebebi İle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat :14:00'A Kadar Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 13.09.2020 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Tesis İçi Enerji Arızası Sebebi İle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat :14:00'A Kadar Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 13.09.2020 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Tesis İçi Enerji Arızası Sebebi İle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat :14:00'A Kadar Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 13.09.2020 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Tesis İçi Enerji Arızası Sebebi İle İşletme Dışı Kalmış Ve Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat :14:00'A Kadar Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 13.09.2020 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.