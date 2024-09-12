İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 12 Eylül 2024 İSKİ planlı su kesintileri...