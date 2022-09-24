İSKİ duyurdu: Sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 24 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyurusuyla İstanbul'da su kesintisi olan semtler

İstanbul'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İstanbul'un her iki yakasında da meydana gelecek su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruluyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 24 Eylül Cumartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piripaşa Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2022 11:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Nine Hatun Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 24.09.2022 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Darüşşafaka Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 24.09.2022 12:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.