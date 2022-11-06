(İSKİ) su kesintisi duyuruları gündeme geldi. İSKİ'den yapılan açıklama ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacağı belli oldu. Bugün İstanbul’un iki ilçesinde 6 saate varan su kesintileri yaşanacak.