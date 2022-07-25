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Haberler Gündem İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek? 25 Temmuz İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbulluların gündeminde İstanbul su kesintisi duyuruları yer alıyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyurularıyla belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacağını ve suların ne zaman geleceğini duyurdu. İşte 25 Temmuz Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

25.07.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek? 25 Temmuz İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak planlı su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan duyurular ile İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 25 Temmuz Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

25 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah,Emniyet Evleri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Fener Mah,Küçük Kılıçlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 12:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Meşrutiyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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