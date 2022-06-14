İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Haziran İSKİ arıza ile güncel su kesintisi duyuruları

İstanbullu vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi ve arıza yaşanacağını merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurularına göre İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri paylaşılıyor. İşte, 14 Haziran Salı güncel İSKİ su kesintisi duyuruları...

14 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

14 Haziran Pazartesi İSKİ ortalama baraj doluluk oranı %77.49 olarak belirtilmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Dursunköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.06.2022 08:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Kültür Mah,Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.06.2022 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Kaynarca Mah,Doğu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.06.2022 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 14.06.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.