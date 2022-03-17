Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Mart su kesintisi olan yerler

İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Mart su kesintileri

İstanbul'da kötü hava şartlarının neden olacağı arıza ve su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

17.03.2022 - 09:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 17 Mart Perşembe gününe su kesintisiyle başlayan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan su kesintilerini araştırmaya başladı. 

    İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde meydana gelecek arıza ve su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz... 

  • 17 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah
    Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
    Açıklama : Silahtar Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:02
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 17.03.2022 04:16
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
  •  
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Yeşilpınar Mah,Rami Yeni Mah,Düğmeciler Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Merkez Mah,Karadolap Mah
    Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
    Açıklama : Silahtar Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:02
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mahalle Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
    Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
    Açıklama : Silahtar Terfi Merkezi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 17.03.2022 09:02
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     

  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    17 Mart 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 85,30

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.