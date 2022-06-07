İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Haziran İSKİ arıza İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından anlık olarak paylaşılan su kesintisi ve arıza duyuruları araştırılıyor. Su kesintisi yaşayan İstanbullular suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 7 Haziran İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

7 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.06.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.