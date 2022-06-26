İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Haziran Pazar İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su arıza ve kesinti duyurularını ve baraj doluluk oranını güncel şekilde paylaşıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacağını ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte 26 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 26 HAZİRAN 2022

İstanbul'da 26 Haziran 2022 tarihinde baraj doluluk oranı: % 74,84

26 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır.

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.