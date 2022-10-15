İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ su kesintisi açıklaması ile 15 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bağcılar ve Tuzla'da su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 15 Ekim 2022 Cumartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

15 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Demirkapı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.10.2022 02:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2022 14:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.