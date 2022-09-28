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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 28 Eylül İSKİ su kesintisi duyurusu ile sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını ve suların kaçta geleceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 9 saat, Zeytinburnu ilçesinde ise 10 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 27 Eylül 2022 İstanbul'da arıza bakım sebebiyle planlı su kesintisi meydana gelecek semtler...

28.09.2022 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 28 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile sular ne zaman gelecek?

İstanbullular su kesintilerinden etkilenmemek ve hazırlıklı olmak için planlı su kesintilerini araştırıyorlar. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. Bizler de sizler İSKİ su kesintisi duyurularını derledik. İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba İstanbul su kesintisi duyuruları...

28 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 28.09.2022 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 28.09.2022 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2022 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Koca Mustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2022 11:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah,Telsiz Mah,Yenidoğan Mah,Çırpıcı Mah,Yeşiltepe Mah,Gökalp Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 28.09.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ahmediye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2022 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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