İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 28 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile sular ne zaman gelecek?

İstanbullular su kesintilerinden etkilenmemek ve hazırlıklı olmak için planlı su kesintilerini araştırıyorlar. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. Bizler de sizler İSKİ su kesintisi duyurularını derledik. İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba İstanbul su kesintisi duyuruları...

28 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 28.09.2022 08:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 28.09.2022 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2022 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Koca Mustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2022 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah,Telsiz Mah,Yenidoğan Mah,Çırpıcı Mah,Yeşiltepe Mah,Gökalp Mah,Beştelsiz Mah,Kazlıçeşme Mah,Sümer Mah,Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 28.09.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ahmediye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2022 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Halide Edip Adıvar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.09.2022 12:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.