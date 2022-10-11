İSKİ duyurdu: İstanbul'da bir ilçede bir gün, diğerinde 8 saat su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahaller günlük olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklama ile suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 11 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyurusu...

11 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hastane Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 06:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah,Yenigün Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Saraç İshak Mah,Nişanca Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,İstinye Mah,Emirgan Mah,Poligon Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah,Hacı Kasım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.