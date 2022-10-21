İSKİ duyurdu: İstanbul'da bir ilçede 12 saat su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanan yerleri duyurdu. İşte İSKİ planlı su kesintisi duyuruları...

21 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Muratpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2022 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sülüntepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2022 12:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.10.2022 05:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.